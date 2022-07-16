Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

В Мексике арестован известный нарокбарон Рафаэль Каро Кинтеро

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нарокбарон Рафаэль Каро Кинтеро арестован в Мексике через 10 лет после выхода из тюрьмы, сообщает The Guardian.

Каро Кинтеро стоял за убийством сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. У мексиканских властей есть два запроса от США на экстрадицию наркобарона.

Рафаэль Каро Кинтеро известен как один из создателей картеля "Гвадалахара", расцвет которого пришелся на 1970-80-е годы. Он занимался контрабандой кокаина, героина и марихуаны из Мексики в США.

Одним из членом картеля был Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, который затем основал картель "Синалоа", но сейчас он арестован.

Каро Кинтеро был приговорен к 40 годам тюрьмы за похищение, пытки и убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году. Он вышел на свободу в 2013 году по решению суда, отсидев 28 лет.

Верховный суд отменил это решение, но наркоторговец к этому моменту скрылся.

69-летний Каро Кинтеро не считается важным игроком в международной наркоторговле, его поимка имеет большое символическое значение как для силовиков Мексики, так и США.

Мексика США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех направлениях в ходе СВО на Украине

Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех направлениях в ходе СВО на Украине

Что случилось этой ночью: суббота, 16 июля

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Жертвами крушения военного вертолета в Мексике стали 14 человек

Две ракеты были пущены из сектора Газа по Израилю

Что произошло за день: пятница, 15 июля

На юго-западе Европы начались сильные лесные пожары на фоне сильной жары

На юго-западе Европы начались сильные лесные пожары на фоне сильной жары

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ

Иран вышел на второе место среди покупателей российского зерна в 2021/2022 сельхозгоду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });