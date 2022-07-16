В Мексике арестован известный нарокбарон Рафаэль Каро Кинтеро

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Нарокбарон Рафаэль Каро Кинтеро арестован в Мексике через 10 лет после выхода из тюрьмы, сообщает The Guardian.

Каро Кинтеро стоял за убийством сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. У мексиканских властей есть два запроса от США на экстрадицию наркобарона.

Рафаэль Каро Кинтеро известен как один из создателей картеля "Гвадалахара", расцвет которого пришелся на 1970-80-е годы. Он занимался контрабандой кокаина, героина и марихуаны из Мексики в США.

Одним из членом картеля был Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо, который затем основал картель "Синалоа", но сейчас он арестован.

Каро Кинтеро был приговорен к 40 годам тюрьмы за похищение, пытки и убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году. Он вышел на свободу в 2013 году по решению суда, отсидев 28 лет.

Верховный суд отменил это решение, но наркоторговец к этому моменту скрылся.

69-летний Каро Кинтеро не считается важным игроком в международной наркоторговле, его поимка имеет большое символическое значение как для силовиков Мексики, так и США.