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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Мексике 11 человек погибли, когда конфликт картелей в тюрьме перекинулся на улицы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Столкновение членов двух картелей в Мексике, которое началось в тюрьме, перекинулось на улицы города Сьюдад-Хуарес, сообщает The Guardian.

Конфликт начался в четверг, 11 августа, между членами картеля Синалоа (его главой раньше был Хоакин Гусман (Эль Чапо) и членами местной банды в тюрьме Хуарес. Начался бунт, в результате которого два человека были застрелены, еще четверо получили пулевые ранения. Кроме того 16 человек были ранены во время драк.

Стычки перекинулись на улицы, в результате чего еще девять человек были убиты, включая четверых сотрудников радиостанции.

Причины конфликта картелей неизвестны.

Мексика
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