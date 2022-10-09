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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Песков заявил, что Турция не предлагала помощь в переговорах РФ и стран Запада по Украине

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ с четырьмя западными государствами - США, Францией, Германией и Великобританией - по Украине, официально таких предложений от Анкары не поступало, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, поступало ли от турецкой стороны такое предложение.

Ранее газета Milliyet сообщила, что Турция готова организовать переговоры России с рядом западных стран по украинской проблематике. По информации газеты, этот план уже передан Вашингтону и первые комментарии оттуда якобы "очень позитивные".

В свою очередь председатель Объединенного парламентского комитета Турция-ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что переговоры могут состояться в Стамбуле, сообщает сайт "Вести.ру".

Россия Украина Дмитрий Песков
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