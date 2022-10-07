Литовский бизнес за полгода получит 2,5 млрд евро компенсаций энергозатрат

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Литвы запланировали меры, которые позволят направить почти 2,5 млрд евро с октября 2022 года по конец марта 2023 года на поддержку бизнеса в ситуации с подорожанием энергоносителей, сообщила на презентации проекта госбюджета-2023 министр финансов Гинтаре Скайсте.

"Ввиду сегодняшней ситуации и для сохранения общей конкурентоспособности в Европейском союзе, так как другие страны принимают определенные решения, а это неизбежно влияет и на литовский бизнес, поэтому предлагается дополнительный пакет, связанный с последним кварталом этого года и первым кварталом будущего года. Общий эффект, который предлагается с новыми мерами, составляет около 2,5 млрд евро", - сказала она.

В частности, на частичную компенсацию возросших цен на электроэнергию бизнесу в течение полугода будет выделено 446 млн евро. По предложенной схеме, половина цены на электроэнергию, превышающей 24 цента за 1 кВт.ч в последнем квартале этого года и 28 центов в первом квартале следующего года, будет компенсироваться из государственного бюджета.

Еще 60 млн евро планируется выделить на продление на полгода льготы на налог на добавленную стоимость для услуг общественного питания, 6 млн евро - на продление льготы НДС для физических и юридических лиц, организующих культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

Также предполагается выделить из бюджета 2022 года 30 млн евро субсидий энергоемким предприятиям путем возврата части ранее уплаченных налогов.

Налоговые каникулы будут предложены тем предприятиям, чьи затраты на энергоносители составляют не менее 10%. Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что правительство незамедлительно приступит к поддержке бизнеса, налоговые каникулы вводятся с 7 октября.

"Взимание налогов будет приостановлено на полгода, и за этот период можно будет не платить налоговые проценты, - сказала Скайсте. - В течение этих двух кварталов предприятия могли бы воспользоваться средствами в размере около 1,2 млрд евро для поддержания оборота и получения таким образом беспроцентного кредита".

Около 600 млн евро также планируется выделить для установки солнечных электростанций, средства предполагается заимствовать из Фонда спасения и восстановления европейской экономики (RRF).

Премьер Ингрида Шимоните напомнила, что правительство намерено с января компенсировать домохозяйствам повышенные цены на электроэнергию.

"Цена, рассчитанная Госсоветом по регулированию энергетики, превышает 60 центов (за 1 кВт.ч - ИФ). Это означает, что при цене более 60 центов потребители будут платить не более 28 центов с января. Поэтому 30 центов и более придется покрывать за счет государственных денег, как сейчас покрывается разница между 24 центами и соответствующей рыночной ценой", - сказала она.

По словам Шимоните, с 1 января цена на газ должна вырасти примерно на 40%. Для тех, кто использует газ для отопления, ставка после компенсации составит 1,07 евро за кубический метр по сравнению с нынешним тарифом 0,77 евро.

"Если государство компенсирует почти половину стоимости электроэнергии в этом году, а с 1 января будет компенсировать больше половины, так как сама цена растет, то в случае с газом этот коэффициент еще выше, потому что теперь компенсируется три четверти цены, а с 1 января будет компенсироваться более двух третей стоимости", - пояснила глава правительства.

На компенсацию гражданам тарифов на электроэнергию и газ в проекте бюджета предусмотрено 812 млн евро. По словам премьера, "для этого нужно будет брать кредиты".

В утвержденном правительством проекте госбюджета говорится, что доходы бюджета в 2023 году вырастут на 3,4% относительно 2022 года, расходы - на 6,1%. Бюджетный дефицит составит 4,9% валового внутреннего продукта.

Общие доходы госбюджета с учетом средств Евросоюза в 2023 году составят 15,62 млрд евро, расходы - 18,61 млрд евро. Финансовая поддержка ЕС составит 20%, или 3,144 млрд евро бюджета следующего года. Скайсте предупредила, что бюджетные показатели могут измениться "из-за многих рисков".

На смягчение влияния роста цен в энергетике для населения и бизнеса намечается выделить 1,93 млрд евро, на увеличение доходов жителей планируется потратить 1,552 млрд евро, на безопасность - 275 млн евро, инвестиции должны превысить 2,9 млрд евро.

По оценке Минфина, литовская экономика в следующем году вырастет на 1,4%. Однако с учетом возможных рисков ВВП может даже снизиться на 1,7%.