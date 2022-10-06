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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Дело о даче взятки Додону передано в молдавский суд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Молдавии передала в суд еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Игоря Додона, сообщила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

"Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила так называемое уголовное дело "о кульке", направив его в суд", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, главным фигурантом которого является Додон, было заведено на основании видеозаписи 7 июня 2019 года, на которой видно, как тогдашний лидер Демократической партии, беглый олигарх Влад Плахотнюк передает Додону некий черный пакет ("кулек"). По версии следователей, в нем находилось от $600 тыс. до $1 млн для содержания аппарата Партии социалистов, а также выплаты зарплат ее активистам.

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В пресс-релизе АП отмечается, что Плахотнюк и его ближайший помощник Сергей Яралов (присутствовавший при передаче) полагали, что эти деньги пойдут в том числе и на урегулирование проблем с руководством правоохранительных органов России. Это было связано с тем, что в РФ отношении Плахотнюка были возбуждены уголовные дела.

Уголовное преследование Плахотнюка и Яралова, скрывающихся за границей, продолжается, добавили в прокуратуре. Согласно принятым недавно поправкам в законодательство, они могут быть осуждены заочно.

Задержание и обвинения

Додон был задержан 24 мая. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена". Экс-президент находится под домашним арестом с 26 мая. Согласно последнему решению суда, он останется под домашним арестом как минимум до 31 октября.

Додон виновным себя не признает. Дело против себя он называет сфабрикованным.

Молдавия Игорь Додон
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