Супруга экс-президента Молдавии Додона стала обвиняемой по делу о коррупции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона Галина Додон сообщила, что признана обвиняемой в уголовном деле о коррупции, и ей запрещено покидать страну.

Она признана прокурорами Антикоррупционной прокуратуры обвиняемой и соучастницей по так называемому делу о кульке.

"Я не признаю никакой вины. Это надуманное дело, чтобы опорочить моего мужа", - сказала Галина Додон журналистам, отказавшись от других комментариев.

Адвокаты сообщили, что она дала подписку о невыезде на 60 дней.

"Дело о кульке"

Молдавская пресса ранее сообщила со ссылкой на источники в прокуратуре, что ей будут предъявлены обвинения по делу о пакете с деньгами. В рамках дела, получившего название "дело о кульке", проводится расследование по факту передачи в июне 2019 года беглым молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком пакета Додону, который на тот момент занимал пост президента. Из обнародованной видеозаписи и разговора двух политиков следовало, что в пакете была крупная сумма денег, предназначенная для финансирования партии социалистов Молдавии, которой руководил Додон.

Три дня назад Додон выразил возмущение тем, что его супруге вручили повестку в прокуратуру прямо на улице. "Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того, как ее остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам. Это беспрецедентный случай в истории республики Молдова, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников", - написал Додон в социальных сетях.

Суд Кишинева ранее отправил Додона под домашний арест на 30 суток. Он был задержан 24 мая после обысков в его домовладении, офисах, родительском доме и других помещениях. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса - пассивная коррупция, получение финансирования политической партией от преступной организации, незаконное обогащение и государственная измена.

Додон и его партия считают уголовное дело политической расправой" со стороны президента Санду и давлением на оппозицию. Находясь под домашним арестом, Додон, который практически ушел из политики последние полгода, посредством социальных сетей вновь стал активно критиковать нынешние власти.