МИД РФ указал послу Франции на угрозы из-за увеличения поставок вооружений Украине

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил послу Франции в Москве Пьеру Леви об угрозах из-за увеличения поставок вооружений Украине и о том, что эти поставки противоречат заверениям Парижа об их заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"6 октября в МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви. Заместителем министра иностранных дел РФ Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада. С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД РФ.

Кроме того, с российской стороны "сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в контексте работы, ведущейся на площадке Совета Безопасности ООН в период французского председательства, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия".