Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

МИД РФ указал послу Франции на угрозы из-за увеличения поставок вооружений Украине

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил послу Франции в Москве Пьеру Леви об угрозах из-за увеличения поставок вооружений Украине и о том, что эти поставки противоречат заверениям Парижа об их заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В РоссииМИД РФ вновь потребовал высылки из Казахстана украинского послаЧитать подробнее

"6 октября в МИД России был вызван посол Французской Республики в РФ Пьер Леви. Заместителем министра иностранных дел РФ Грушко были даны принципиальные оценки военно-технической поддержки Украины со стороны Франции и других стран Запада. С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД РФ.

В РоссииРоссия вышлет временную поверенную в делах ЛитвыРоссия вышлет временную поверенную в делах ЛитвыЧитать подробнее

Кроме того, с российской стороны "сделан особый акцент на том, что эта линия противоречит звучащим из Парижа заверениям официальных лиц об их заинтересованности в мирном урегулировании на Украине", отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что "в контексте работы, ведущейся на площадке Совета Безопасности ООН в период французского председательства, была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия".

МИД РФ Франция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу в пятницу

Военная операция на Украине

ВСУ нанесли второй за день ракетный удар по мосту через Днепр в Херсоне

Военная операция на Украине

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

США поставили Украине уже более 700 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

Тариф на отопление в Литве вырос в два раза

Военная операция на Украине

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Европарламент призвал увеличить военную помощь Украине

Шведские спецслужбы нашли подтверждения диверсии на "Северных потоках"

Шведские спецслужбы нашли подтверждения диверсии на "Северных потоках"

Матвиенко в Индонезии предложила парламентской делегации Украины сесть за стол переговоров

Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море

Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море

ЕС утвердил новый пакет санкций против России

ЕС утвердил новый пакет санкций против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });