Корабль Crew Dragon компании SpaceX c космонавтом "Роскосмоса" сблизился с МКС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-5 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" на борту, стартовавший накануне, в четверг сблизился с Международной космической станцией (МКС) перед предстоящей стыковкой, сообщило NASA.

"Корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

В состав экипажа входят астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Они будут работать на станции 145 дней.

Автоматическую пристыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется осуществить в 16:57 по времени Восточного побережья США (23:57 по Москве).

Это первый полет космонавта "Роскосмоса" на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.