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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Экипаж корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной перешел на борт МКС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экипаж американского пилотируемого корабля Crew Dragon-5 в пятницу по московскому времени после стыковки с Международной космической станцией (МКС) и открытия люков перешел на ее борт, сообщило NASA.

В состав экипажа входят астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката и космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Они будут работать на станции 145 дней.

Пристыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС в четверг в 17:01 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 00:01 по Москве).

На борту их встречали космонавты "Роскосмоса", астронавты NASA и Европейского космического агентства (ESA), работающие в настоящее время на станции.

Это первый полет космонавта "Роскосмоса" на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Перекрестная схема, согласно которой российские космонавты входят в экипажи американских кораблей, а американские астронавты - в экипажи российских "Союзов", действовала в первые годы эксплуатации МКС, затем после аварии шаттла Columbia она была свернута, а с 2011 по 2020 год пилотируемые полеты к станции осуществлялись только на российских "Союзах".

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, соглашение может быть продлено.

21 сентября первый экипаж новой программы о перекрестных полетах стартовал к МКС с Байконура. В состав экипажа корабля "Союз МС-22" вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

В настоящее время на станции продолжают работу также астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA), итальянка Саманта Кристофоретти.

Анна Кикина Роскосмос
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