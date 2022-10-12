Экипаж корабля Crew Dragon-4 покинет МКС 13 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Астронавты четвертой миссии космического корабля компании SpaceX Crew Dragon на Международной космической станции (МКС) покинут ее 13 октября для возвращения на Землю, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На Землю вернутся астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер) и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

"Согласно графику, космический корабль (миссии Crew-4 - ИФ) должен отстыковаться от космической станции 12 октября в 19:05 (13 октября, в 02:05 мск) и начать свой путь домой", - говорится в сообщении на сайте управления.

Приводнение корабля в Атлантическом океане недалеко от берегов штата Флорида намечено на 13 октября, 17:41 по времени Восточного побережья США (14 сентября, в 00:41 мск).

Отмечается, что действующий командир МКС Кристофоретти передаст командование станцией российскому космонавту Сергею Прокопьеву.

Планируется, что традиционная церемония передачи ключа от станции начнется 12 октября в 17:05 мск.

Кристофоретти исполняла обязанности командира недолго, руководство станцией ей передал 28 сентября российский космонавт Олег Артемьев, вернувшийся на Землю на следующий день.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 прибыл на станцию 28 апреля. Таким образом экипаж миссии провел на борту станции пять с половиной месяцев.

После отбытия корабля на станции продолжат работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.