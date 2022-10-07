Суд в США отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Твиттера

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Судебный процесс по делу Twitter (социальная сеть запрещена в России) и американского миллиардера Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать ему возможность, в случае достижения договорённости, закрыть сделку по покупке социальной сети, пишет Bloomberg.

"Судья приостановил судебное разбирательство (...), предоставив сторонам возможность завершить сделку до 28 октября", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению судьи штата Делавэр Кэтлин Сент-Джей Маккормик, "если сделка не будет завершена до этого дня, она назначит дату судебного разбирательства в ноябре".

Агентство сообщает, что Маск ранее в четверг попросил судью о приостановке процесса.

5 октября Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании на ранее обговоренных условиях.

Как следует из документов, обнародованные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Маск предлагает закрыть сделку по цене $54,2 за бумагу. Именно такая сумма фигурировала в изначальном соглашении, достигнутом в апреле. Общая стоимость Twitter тогда была оценена в $44 млрд.

В июле миллиардер внезапно уведомил компанию о намерении разорвать сделку, поскольку он не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов. Стороны сделки подали встречные иски, и начало разбирательств в суде штата Делавэр было назначено на 17 октября.

Несмотря на тяжбу, акционеры Twitter на внеочередном собрании 13 сентября одобрили предложение Маска о покупке компании. Как показали итоги голосования, 98,6% акционеров поддержали сделку.