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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Levi Strauss увеличил квартальную выручку сильнее прогнозов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. в первом финансовом квартале, который завершился 26 февраля, сократил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом выручка и скорректированная прибыль оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $115 млн, или 29 центов в расчете на акцию, по сравнению со $196 млн, или 48 центами на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 34 цента на бумагу.

Выручка увеличилась на 6% и достигла $1,69 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на уровне 32 центов на акцию при выручке в $1,62 млрд.

Levi's подтвердила прогноз на текущий финансовый год, по которому выручка составит $6,3-6,4 млрд, а скорректированная прибыль - $1,30-1,40 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Levi's выросла на 16,2%, до $7,14 млрд.

Levi Strauss США
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