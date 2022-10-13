Население Таджикистана призвали до весны экономить электричество

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Таджикский национальный энергетический холдинг "Барки точик" призвал население рационально использовать электроэнергию в осенне-зимний период на фоне снижения выработки электроэнергии из водных ресурсов.

"Компания и акционерное общество "Сети распределения электроэнергии" никогда не были сторонниками ограничения подачи электроэнергии и оставления людей без электроэнергии. Однако ситуация сегодня требует этого. Исходя из этого, просим всех вас экономно и рационально использовать электроэнергию на работе и в своих домах, вносить вклад в электроснабжение страны в зимнее время года", - говорится в обращении компании.

По ее данным, с наступлением осенне-зимнего сезона и снижения водных ресурсов в бассейне формирования реки Вахш, а также увеличения с каждым годом потребностей населения и социально-экономической сферы возникает сезонная нехватка электроэнергии, что требует бережливого использования энергетических ресурсов. По оценкам специалистов отрасли, в текущем году прогнозируется сезонная нехватка электроэнергии в объеме более 1 млрд киловатт-часов.

"В настоящее время водохранилище Нурекской ГЭС заполнено водой до конечной точки. Следует отметить, что поток реки Вахш в летний период составляет в среднем 2000-2200 кубометров в секунду, зимой этот показатель равен 150-200 кубометрам. В связи с этим для производства электроэнергии в зимний период в основном используется вода, накопленная в водохранилище", - отметил энергохолдинг.

С учётом прогноза сезонной нехватки электроэнергии существует вероятность, что до весны в энергосистеме не будет хватать водных ресурсов.