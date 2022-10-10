Представитель ЕК счел преждевременным обсуждение механизма с потолком цен на газ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На сегодняшний день трудно говорить, каковыми будут окончательные предложения Еврокомиссии по потолку цен на газ, заявил на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер.

"Председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ИФ) уже обнародовала некоторые детали. Они относятся к ведущейся работе с целью определить дальнейшие решения, которые позволят устранить некоторые проблемы, связанные c нейтральным индексом цен на газ TTF. А параллельно мы будем работать над временным механизмом, - ответил он на вопросы о состоянии дел с инициативой потолка цен на газ. - Но она (фон дер Ляйен) не говорила о том, как это будет функционировать. Нужно подождать".

Мамер назвал "чрезвычайно сложными" ведущиеся в ЕС дискуссии на эту тему.

"Да, мы говорили, что один из вариантов на столе. Но в то же время подчеркивали трудности, которые могут возникнуть, чтобы это функционировало, не причинив ущерба безопасности нашего снабжения, если действительно внедрить такой "потолок", - объяснил он.

Первое предложение, напомнил Мамер, было сделано еще в марте, но из-за опасения таких трудностей оно было встречено сдержанно.

"Сегодня эти дебаты продвигаются, и мы возвращаемся с этим предложением. Приближаются ли эти дебаты к завершению? Нет. И вы это видели во время дискуссий в Праге в минувшую пятницу (на неформальном саммите ЕС 7 октября - ИФ). Эти дебаты все еще продолжаются, - сказал он. - Мы очень внимательны к любому вкладу государств-членов. Мы внимательны ко всем моделям, предлагаемым тем или иным государством-членом, чтобы найти правильное направление с целью прийти к механизму, который позволит нам смягчить этот скачок цен на газ для европейских потребителей и предприятий".