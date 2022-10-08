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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

ЗАЭС стала федеральным государственным унитарным предприятием

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская атомная электростанция".

Текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что предприятие создается "во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2022 г. № 711 "06 особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области".

Запорожская АЭС ЗАЭС Михаил Мишустин
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