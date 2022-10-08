ЗАЭС стала федеральным государственным унитарным предприятием
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская атомная электростанция".
Текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем отмечается, что предприятие создается "во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2022 г. № 711 "06 особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области".