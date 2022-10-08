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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Глава МАГАТЭ после визита в РФ намерен вновь посетить Украину

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после запланированной на ближайшее время поездки на переговоры в РФ вновь посетит Украину для обсуждения ситуации с Запорожской АЭС.

"Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС - крайне безответственный шаг. Нужно защитить ЗАЭС. Вскоре я посещу Россию, а потом - снова Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это неотложная задача", - написал он в соцсетях.

Накануне МАГАТЭ сообщило, что Гросси намерен посетить РФ в начале следующей недели. Ранее в октябре он совершил визит в Киев.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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