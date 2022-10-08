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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минобороны РФ сообщило об украинском обстреле территории рядом с ЗАЭС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что армия Украины снова обстреляла территорию рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток город Энергодар и территория, прилегающая к атомной электростанции дважды подвергались обстрелам со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня "Град", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он сообщил, "всего украинскими войсками из подконтрольного населенного пункта Марганец Днепропетровской области было выпущено 15 ракет".

"В результате попадания украинских реактивных снарядов в район промышленной зоны, выведена из строя линия электропередачи, обеспечивающая собственные нужды станции и электроснабжение города Энергодар", - сказал Конашенков.

"Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Для обеспечения работы атомной электростанции задействованы резервные дизель-генераторы, - заявил он. - В настоящее время завершаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения атомной электростанции и города Энергодар".

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Как отметил Конашенков, радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Минобороны РФ неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

1 сентября Минобороны РФ заявило, что в район ЗАЭС пытались попасть несколько групп украинских диверсантов, для их уничтожения применили вертолеты.

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.

Хроника 24 февраля – 08 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская АЭС Энергодар
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