Расходы китайцев на путешествия на "золотой неделе" упали на 26% из-за усиления COVID-мер

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Расходы китайцев на путешествия в дни праздничной "золотой недели" сократились более чем на четверть в этом году на фоне ужесточения коронавирусных ограничений.

Туристическая выручка за неделю праздников, начавшуюся 1 октября, упала на 26,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составила 287,21 млрд юаней ($40,35 млрд), согласно данным министерства культуры и туризма КНР. Показатель составляет всего 44,2% от уровня дапандемийного 2019 года.

При этом число путешествий внутри страны в указанный период сократилось на 18,2%, до 422 млн и составило 60,7% от показателя 2019 года.

Выручка от продажи билетов на мероприятия (кино, театр, концерты) рухнула на 65,9%, до 1,5 млрд юаней, сообщила онлайн-платформа по продаже билетов Maoyan Entertainment. Показатель стал минимальным для "золотой недели" с 2014 года, согласно данным OCBC Bank.

Аналитики в целом ожидали слабой потребительской активности в период праздников по случаю Дня независимости Китая и середины осени, поскольку власти страны намеренно ужесточили коронавирусные ограничения для предотвращения вспышки заболеваемости COVID-19 в преддверии 20-го съезда правящей Коммунистической партии Китая, который начнется 16 октября.

Спад на рынке недвижимости

Между тем рынок недвижимости также не подал признаков восстановления в период праздников, когда спрос традиционно повышается. Число транзакций с жилой недвижимостью в 20 крупнейших городах Китая на прошлой неделе упало на 38% по сравнению с тем же периодом годом ранее, согласно данным China Index Holdings Ltd.

Падение показателя произошло, несмотря на правительственные меры по поддержке сектора, включая временное снижение ставок по ипотеке и по кредитам жилищно-накопительных фондов.

Кроме того, Народный банк Китая (Центробанк страны) ранее поручил шести крупнейшим банкам КНР предоставить как минимум по 100 млрд юаней ($14,1 млрд) сектору недвижимости, включая ипотечные кредиты, кредиты для застройщиков и покупку их облигаций, сообщало агентство Bloomberg.

"Нынешний спад на рынке жилья может прекратиться в октябре благодаря политике поддержки. Однако восстановления рынка в четвертом квартале не стоит ждать", - отметили аналитики CRIC.