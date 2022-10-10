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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Премьер Малайзии распустил парламент

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер Малайзии Исмаил Сабри объявил о роспуске парламента, это решение вступает в силу незамедлительно, пишет The New Straits Times.

По словам премьера, это решение одобрено верховным выборным монархом Янгом ди-Пертуаном Агонгом. Роспуск парламента должен снять вопросы о легитимности действующего правительства, добавил Сабри.

Теперь в Малайзии не позднее чем через 60 дней должны пройти досрочные парламентские выборы.

Решение о роспуске парламента последовало после того, как несколько фракций правящей коалиции усилили давление на Сабри с требованием провести досрочные выборы.

В Малайзии с 2018 года продолжается политическая нестабильность.

Малайзия Исмаил Сабри Янг ди-Пертуан Агонг
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