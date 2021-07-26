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Парламент Малайзии возобновил работу после 7 месяцев режима ЧП

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Малайзии в понедельник возобновил работу парламент, который был закрыт на протяжении семи месяцев в связи с чрезвычайным положением, введенным из-за распространения коронавируса, сообщает Associated Press.

Кроме того, режим чрезвычайного положения, который позволяет управлять страной посредством правительственных указов без консультаций с парламентариями, после 1 августа продлевать не будут.

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Между тем в оппозиции считают, что режим чрезвычайного положения был введен для того, чтобы позволить продолжать править страной кабинету Мухиддина Ясина.

Бывший премьер Махатхир Мохамад призвал Ясина уйти в отставку, поскольку, по его мнению, правительство, сформированное в марте 2020 года, потерпело неудачу, в том числе и в борьбе с пандемией коронавируса. Так, несмотря на общенациональный карантин, действующий с 1 июня, количество выявленных случаев заражения в Малайзии превысило 1 млн, возросло и количество летальных исходов.

Малайзия коронавирус

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