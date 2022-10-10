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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Сухопутные войска США получат в 2023 году 24 новые системы вооружения

В их числе - гиперзвуковое оружие и высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сухопутные войска США за 2023 финансовый год намерены получить 24 новые системы вооружения, включая гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1,7 тыс. км, сообщает в понедельник Defense news.

Начальник штаба армии Джеймс МакКонвилл заявил, что главным приоритетом является высокоточное оружие большого радиуса действия. Кроме гиперзвукового оружия он упомянул высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км и противокорабельные ракеты средней дальности. Он отметил, что это оружие "может понадобиться против фактически равных соперников, таких как Россия и Китай".

При этом первые гиперзвуковые ракеты должны поступить в войска в самом конце 2023 финансового года.

Кроме того, идут разработки новой артиллерии с дальностью стрельбы до 70 км, всего ведутся работы над 18 прототипами. Ожидается, что первое подразделение с такими артиллерийскими системами заступит на дежурство в течение 2023 финансового года.

В 2023 году командование планирует ввести в строй новые системы ПВО ближнего действия, а также - к концу сентября 2023 года - новый радар LTAMDS, предназначенный для будущей интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США.

Должно также начаться полномасштабное производство бронетранспортеров, которые заменят нынешние M113, поступление в войска новых разведывательных беспилотников. Одновременно с тем проходят первоначальные эксплуатационные испытания автоматизированной системы управления войсками.

Всего, по данным Defense news, командование армии США хочет передать в войска к 2030 году 35 новых оружейных систем - тогда сухопутные войска будут считаться полностью модернизированными.

США
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