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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:29

США испытали беспилотник, запущенный с другого дрона

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Военные США в декабре испытали в штате Юта новый беспилотник Eaglet, который запустили с борта другого БПЛА - разведывательно-ударного MQ-1C Grey Eagle, сообщает в среду Defense news.

"Этот беспилотник должен быть дешевым, малоуязвимым, способным стартовать и с Grey Eagle, и с вертолетов, и с наземных транспортных средств. Он позволит расширить дальность действия средств слежения, увеличить огневое воздействие, и при этом дать возможность выживать летательным аппаратам с экипажем", - заявил президент компании General Atomics, разработавшей Eaglet, Дэвид Александр.

В компании заверили, что Grey Eagle способен нести Eaglet тысячи километров до момента его запуска. Испытания Eaglet должны продолжиться.

Сухопутные войска США пытаются получить в распоряжение малые и большие БПЛА, которые можно запускать в воздухе и которые смогут осуществлять целеуказание, вести разведку и слежение, обеспечивать связь. Военные изучали различные варианты боевой нагрузки для них, включая радары, средства радиоэлектронной борьбы и системы связи. Впоследствии армия США хочет модернизировать БПЛА так, чтобы они могли обеспечивать высокоточные удары на большой дистанции, в том числе удары из ствольной артиллерии вне зоны прямой видимости ее расчетов.

По данным Defense news, армия США, помимо запускаемых в воздухе БПЛА, хочет в будущем поставить на вооружение новый летательный аппарат с экипажем - на замену многоцелевому вертолету UH-60, аппарат с экипажем на замену легкому многоцелевому вертолету Bell OH-58 Kiowa и новый ударный беспилотник.

Ранее американские военные запускали с Grey Eagle прототипы и других БПЛА от иных разработчиков. США проводили испытания с пусками беспилотников с вертолета UH-60 и транспортного самолета C-12.

США
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