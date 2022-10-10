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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Хакеры в понедельник совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США, сообщает ABC News.

Первые атаки зафиксировали около 3:00 (10:00 по московскому времени) в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Позднее специалисты отмечали сбои в работе сайтов международного аэропорта Лос-Анджелеса и международного аэропорта О'Хара в Чикаго.

Атаки нарушили доступ к сайтам, информирующим о загруженности и времени ожидания в аэропортах. Однако действия хакеров не затронули управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами.

США
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