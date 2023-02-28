Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Атака хакеров на Службу федеральных маршалов США (USMS ) затронула компьютерную систему, содержащую "конфиденциальную информацию", сообщил представитель службы.
"Затронутая система содержит конфиденциальную информацию правоохранительных органов, включая результаты судебных процессов, административную информацию и персональную информацию, позволяющую установить личность, относящуюся к субъектам расследований USMS, третьим сторонам и определенным сотрудникам USMS", - говорится в заявлении пресс-секретаря Дрю Уэйда.
Осведомленный высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу CNN, что во время инцидента не было получено никаких данных, связанных с программой защиты свидетелей.
Отмечается, что атака хакеров и кража данных из сети службы была обнаружена 17 февраля.
"Служба отключила пораженную систему, и Министерство юстиции инициировало расследование", - сообщил Уэйд.
Расследование этого инцидента Министерством юстиции продолжается.