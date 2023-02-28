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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Атака хакеров на Службу федеральных маршалов США (USMS ) затронула компьютерную систему, содержащую "конфиденциальную информацию", сообщил представитель службы.

"Затронутая система содержит конфиденциальную информацию правоохранительных органов, включая результаты судебных процессов, административную информацию и персональную информацию, позволяющую установить личность, относящуюся к субъектам расследований USMS, третьим сторонам и определенным сотрудникам USMS", - говорится в заявлении пресс-секретаря Дрю Уэйда.

Осведомленный высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу CNN, что во время инцидента не было получено никаких данных, связанных с программой защиты свидетелей.

Отмечается, что атака хакеров и кража данных из сети службы была обнаружена 17 февраля.

"Служба отключила пораженную систему, и Министерство юстиции инициировало расследование", - сообщил Уэйд.

Расследование этого инцидента Министерством юстиции продолжается.

США
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