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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Главу управления кибербезопасности ФРГ заподозрили в связях с российской разведкой

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ изучают сообщения о возможных связях главы Федерального управления по информационной безопасности (BSI) Германии Арне Шёнбома с российской разведкой, передает в понедельник Associated Press (AP).

"Министерство внутренних дел приняло во внимание поступившую на выходных информацию и проводит ее всестороннюю проверку", - цитирует AP выдержки из заявления МВД ФРГ.

Так, по сообщениям германских СМИ, в основанной около десяти лет организации по кибербезопасности, среди создателей которой фигурировал Шёнбом, состоит компания, якобы созданная бывшим агентом российской разведки.

BSI, расположенное в Бонне, отвечает за безопасность компьютеров и коммуникаций правительства Германии.

Германия
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