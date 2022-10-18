В Германии отправлен в отставку глава управления кибербезопасности

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - МВД ФРГ освободило от должности главы Федерального управления по информационной безопасности (BSI) Германии Арне Шёнбома, сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

"Der Spiegel получил информацию из силовых структур, что МВД ФРГ сняло с должности главы BSI Арне Шёнбома и инициирует служебную проверку в отношении него", - отмечает журнал.

Ранее в октябре сообщалось, что власти ФРГ изучают возможные связи Шёнбома с российской разведкой. Так, по сообщениям германских СМИ, в основанной около десяти лет организации по кибербезопасности, среди создателей которой фигурировал Шёнбом, состоит компания, якобы созданная бывшим агентом российской разведки.

BSI, расположенное в Бонне, отвечает за безопасность компьютеров и коммуникаций правительства Германии.