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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Президент Финляндии счел, что сейчас не время разговаривать с РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сейчас не планирует разговаривать с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Важно, чтобы европейцы имели возможность участвовать в дискуссиях с Россией, когда придет время. Однако сейчас не время", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Осло, подводя итоги визита в Норвегию.

Он заявил, что в настоящее время не планирует разговаривать с Путиным.

"Я буду готов, если в поле зрения появится что-то хорошее. Сейчас такой возможности нет. Очень трудно понять, когда и где эта война может закончиться", - сказал Ниинистё.

Он выразил мнение, что на предстоящей в среду встрече Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане вопрос о членстве Финляндии в НАТО в повестку дня включен не будет.

Финляндия
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