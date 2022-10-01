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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Эрдоган напомнил Швеции и Финляндии об их обещаниях перед вступлением в НАТО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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"До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания. А затем, конечно, наш парламент примет финальное решение", - приводят его слова западные СМИ.

Турция, среди прочего, настаивает, чтобы Швеция и Финляндия изменили позицию в отношении курдских военизированных формирований, которых Анкара считает террористическими группировками. Также Анкара настаивает на экстрадиции из Швеции и Финляндии ряда деятелей-курдов.

На данный момент вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали это только Турция и Венгрия.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган НАТО Швеция Финляндия
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