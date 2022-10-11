Опрос Pearson показал, что 60% американцев ждут ухудшения отношений с Россией

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Большинство взрослых американцев считают, что отношения США с "традиционно враждебными государствами", такими как Россия и КНДР, продолжат портиться, показал опрос Pearson Institute/AP-NORC, проведенный с 9 по 12 сентября по репрезентативной выборке из 1003 человек. Результаты исследования приводит АР.

Около 60% респондентов считают, что в дальнейшем отношения США с "враждебными государствами" станут еще хуже, а 5% уверены, что они нормализуются. Остальные опрошенные не ожидают существенных изменений.

Четыре года назад, когда президентом США был Дональд Трамп, в ухудшение отношений верили всего 26%, а 40% верили в их улучшение.

При этом 28% американцев убеждены, что отношения с традиционными союзниками, такими как Канада, Великобритания и ЕС улучшатся - это на 8% больше, чем в 2018 году. 50% считают, что они не изменятся и 21% ждут их ухудшения.

Также американцы высказали свое мнение относительно роли, которую США играют в решении мировых проблем: 21%считают, что Соединенные штаты должны брать на себя более активную роль, 34% - что менее активную и 43% считают, что в данный момент США делают достаточно на мировой арене.