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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Байден пообещал Зеленскому современные системы ПВО

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал и дальше предоставлять Киеву необходимую помощь, в том числе системы ПВО, сообщает Белый дом.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая предоставление передовых систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Байден также указал на продолжающуюся работу с союзниками и партнерами, направленную на введение ограничительных мер против РФ. Кроме того, он пообещал оказывать поддержку Украине в области безопасности, предоставлять ей экономическую и гуманитарную помощь.

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