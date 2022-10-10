Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

МИД РФ обвинил США в осложнении поиска путей урегулирования украинского конфликта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Чем дольше США будут поощрять агрессию Киева, тем проблематичнее будет поиск дипломатических путей урегулирования, заявляют в Москве.

"От Администрации Дж.Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет "российской ядерной угрозы" чередуются с уверениями в заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. В частности, представитель СНБ (Совета национальной безопасности - ИФ), отказавшийся, к слову, комментировать теракт на Крымском мосту, в интервью одному из ведущих американских телеканалов заявил, что "началу мирных переговоров" препятствует Россия", - отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать. Ничего, кроме лицемерия, за этими фальшивыми призывами к миру не стоит, подчеркивают на Смоленской площади.

"Специально для американской стороны повторяем еще раз: задачи, которые мы ставим на Украине, будут решены. Россия открыта для дипломатии, условия известны. Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования", - отмечается в комментарии, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

МИД РФ Украина США Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Крупнейшие аэропорты США подверглись кибератакам

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности

Красный Крест временно сократил работу на Украине по соображениям безопасности
Военная операция на Украине

В Польшу за сутки прибыли пять тяжелых транспортных самолетов США

В ООН прогнозируют, что волны аномальной жары будут усиливаться

В ООН прогнозируют, что волны аномальной жары будут усиливаться

На расположенном вблизи "Северных потоков" острове Борнхольм восстановили электроснабжение

Военная операция на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Президент РФ сообщил о попытке Киева подорвать участок "Турецкого потока"

Военная операция на Украине

Кремль отверг призыв Австрии прекратить обстрелы украинских объектов

Нобелевская премия - 2022

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование финансовых кризисов

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование финансовых кризисов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });