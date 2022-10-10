МИД РФ обвинил США в осложнении поиска путей урегулирования украинского конфликта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Чем дольше США будут поощрять агрессию Киева, тем проблематичнее будет поиск дипломатических путей урегулирования, заявляют в Москве.

"От Администрации Дж.Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет "российской ядерной угрозы" чередуются с уверениями в заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. В частности, представитель СНБ (Совета национальной безопасности - ИФ), отказавшийся, к слову, комментировать теракт на Крымском мосту, в интервью одному из ведущих американских телеканалов заявил, что "началу мирных переговоров" препятствует Россия", - отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Подобная риторика звучит на фоне масштабных поставок вооружений украинскому режиму, которые в Вашингтоне, похоже, и не думают прекращать. Ничего, кроме лицемерия, за этими фальшивыми призывами к миру не стоит, подчеркивают на Смоленской площади.

"Специально для американской стороны повторяем еще раз: задачи, которые мы ставим на Украине, будут решены. Россия открыта для дипломатии, условия известны. Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования", - отмечается в комментарии, текст которого размещен на сайте МИД РФ.