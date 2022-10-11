Нидерланды прекратили расследование двух инцидентов, связанных с посольством РФ в Гааге

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов проинформировали российскую сторону о прекращении расследования двух инцидентов, связанных с посольством России в Гааге, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно комментарию Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник, речь идет об инциденте в марте, когда неизвестный забросил на территорию консульского отдела посольства в Гааге самодельное зажигательное устройство. "По счастливой случайности обошлось без пострадавших. В том же месяце один подданный королевства, явно одурманенный украинской пропагандой, в социальных сетях призывал к убийству посла и его супруги", - говорится в комментарии.

Захарова отметила, что нидерландские правоохранительные органы незамедлительно были проинформированы об обоих инцидентах.

"Тогда нас заверили, что будет проведено обстоятельное расследование, а виновные понесут заслуженное наказание. В течение полугода никакой внятной реакции от голландских властей не поступало, несмотря на наши многочисленные обращения. А на днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором - имело место только "пожелание", которое, в представлении нидерландского прокурора, не является призывом к действию" ", - сообщила официальный представитель МИД РФ.