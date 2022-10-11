Европейские оружейные компании просят ЕС координировать растущие закупки вооружений

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Европейские оборонные компании на фоне роста спроса на их продукцию призывают власти ЕС координировать заказы на вооружения, поступающие от разных стран Евросоюза, в целях повышения эффективности поставок, сообщают во вторник западные СМИ.

Так, исполнительный директор французского производителя вооружений Nexter Николя Шамусси заявил, что лидерам ЕС надо избежать ситуации, когда страны блока при заказе вооружений преследуют лишь собственные цели в ущерб общим.

"Напротив, на такой вызов надо дать ответ на уровне всей Европы", - приводят СМИ его слова.

Он также сказал, что европейской оборонной индустрии приходится удовлетворять повышенный спрос ЕС на военную продукцию в то время, как производственные мощности компаний рассчитаны на стабильную обстановку. В частности, по его словам, особое внимание в Европе уделяют артиллерии.

"Непосредственным последствием нынешней ситуации для нас стало следующее: нас просят делать больше, работать больше, поставлять продукцию быстрее - и все это одновременно", - сказал глава MBDA, ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем, Эрик Берангер.

При этом, отмечают СМИ, руководители оборонных компаний говорят, что им требуется больше персонала в нынешних условиях. Шамусси предложил создать резерв кадров и привлекать экспертов из других компаний.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс начал переговоры с оборонной индустрией о том, как нарастить производство и пополнить арсеналы стран НАТО. Он пояснил, что это требуется и для продолжения поддержки Украины.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что оборонные компании США и Европы отмечают повышенный спрос на зенитные, противотанковые и прочие вооружения, однако быстрое наращивание соответствующего производства не будет легким процессом, и на него могут уйти годы. Проблема вызвана сокращением оборонных расходов со стороны многих стран, последовавшем за окончанием "холодной войны" и повлиявшем на производство. При этом европейским компаниям придется модифицировать производственные линии. Также наблюдается нехватка квалифицированных рабочих, дефицит некоторых полупроводников и редкоземельных металлов.