Журналисты сообщили о нехватке кадров в оборонной промышленности ЕС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Военно-промышленный комплекс стран Евросоюза сталкивается с нехваткой кадров среди рабочих и технических специальностей, сообщает Euractiv со ссылкой на источники в оборонной индустрии.

"Мы переживаем тяжелые времена в том, что касается найма персонала", - заявили изданию два источника на условиях анонимности.

По их данным, промышленности срочно нужны инженеры и работники ручного труда. Если не удастся нанять людей, которые смогут собирать военное оборудование или работать на станках, то на заводах не удастся нарастить выпуск военной продукции, сказали собеседники издания.

Они считают, что помочь им в найме персонала помогли бы долгосрочные заказы и инвестиции, которые сделали бы более ясной перспективы развития военной отрасли.

Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон подтвердил Euractiv, что ЕК выявила дефицит кадров среди ряда рабочих специальностей.

О проблеме стало известно на фоне планов ЕС увеличить производство боеприпасов.

3 мая ЕК утвердила законодательное предложение о поддержке производства боеприпасов в соответствии с планом срочных поставок снарядов и ракет Украине и пополнения государствами-членами ЕС собственных запасов: на эти цели ЕК выделит 500 млн евро.

В коммюнике ЕК напомнили о согласованном Советом ЕС плане из трех пунктов: поставках Украине снарядов со складов государств-членов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро; совместных закупках странами ЕС боеприпасов для Украины и своих вооруженных сил также на 1 млрд евро; и о третьем треке, над которым сейчас идет работа, - "наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе".

На саммите ЕС в конце февраля лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.