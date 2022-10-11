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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Столтенберг сообщил о планах НАТО увеличить количество военной техники и боеприпасов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На предстоящем 12-13 октября совещании министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе предполагается принять решение об увеличении арсенала боеприпасов и количества военной техники стран альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"На этой встрече министров мы примем решение по увеличению наших запасов боеприпасов и техники, чтобы ускорить доставку сил и средств и использовать процесс оборонного планирования НАТО для обеспечения промышленности долгосрочным спросом, необходимым для наращивания производства", - сказал глава Североатлантического альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Йенс Столтенберг НАТО
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