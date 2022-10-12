США отследили полеты российских военных самолетов вблизи Аляски

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты зафиксировали, идентифицировали и отследили полеты двух российских патрульных противолодочных самолетов, вошедших в минувшие сутки в зону опознавания ПВО Аляски (ADIZ) и Канады, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Российские самолеты действовали в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в сообщении.

"NORAD использует многоуровневую систему обороны, состоящую из спутников, наземных радаров, воздушных радаров и истребителей, чтобы отслеживать и идентифицировать самолеты и предпринимать необходимые меры", - отметили американские военные. "Мы всегда готовы задействовать целый ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки и суверенитета в Арктике", - подчеркнули в командовании.