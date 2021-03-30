Противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ РФ совершили полет вблизи Аляски

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Два дальних противолодочных самолета ВМФ России Ту-142 в понедельник совершила полет вблизи Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD позитивно идентифицировал и проследил за двумя российскими патрульными противолодочными самолетами Ту-142, которые зашли в идентификационную зону противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

Британские Королевские ВВС в понедельник сообщили, что их истребители Typhoon из состава сил быстрого реагирования экстренно вылетали на "перехват" двух российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142, совершивших полет вблизи Соединенного Королевства над Северным морем.

ВВС Бельгии также сообщили, что эти два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами Северного моря вблизи Нидерландов.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над Баренцевым и Норвежским морями.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России, сказали в военном ведомстве.