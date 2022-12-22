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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Начальник Генштаба назвал вызовом претензии США и НАТО в Арктике

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Одним из основных вызовов для безопасности в Арктике является оспаривание США и их союзниками права России на использование Северного морского пути, заявил на брифинге для военных атташе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"США и их союзники также нацелены усилить геополитическое противостояние с Россией в Арктике. Оспаривается право нашей страны на использование Северного морского пути, что является одним из основных вызовов для безопасности в регионе", - сказал он.

По его словам, НАТО под предлогом "реагирования" на деятельность Вооруженных сил РФ в Заполярье "реализует комплекс мер по укреплению "северного фланга" альянса, проводит агрессивную информационную кампанию по обвинению России в милитаризации Арктики".

"В Морской доктрине Российской Федерации, утвержденной в этом году, к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов в Мировом океане отнесены континентальный шельф за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской Федерации в Арктическом бассейне и акватории Северного морского пути", - напомнил Герасимов.

"Наше присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства по Северному морскому пути и реализации проектов в области добычи природных ресурсов", - заявил начальник Генштаба.

НАТО также стремится "глобализировать функции и распространить сферу своего влияния и на другие регионы мира", констатировал он.

Генштаб Валерий Герасимов Севморпуть Арктика США НАТО
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