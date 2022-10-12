Новак назвал техническую неисправность причиной утечки на нефтепроводе "Дружба"

По предварительным данным, неисправность уже устранена

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Причиной утечки нефти на одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба" стала техническая неисправность, которая уже может быть устранена, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах РЭН-2022.

"Я так понимаю, там была какая-то технологическая неисправность, но она, вроде бы, уже восстановлена", - сообщил Новак.

"Надо, чтобы специалисты посмотрели, обследовали этот случай и дали свое заключение", - ответил вице-премьер на вопрос, могла ли причиной инцидента быть диверсия.

Как сообщалось, в среду утром польский трубопроводный оператор Pern сообщил об утечке нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию. Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе участок, по которому в ФРГ транспортируется нефть, доставленная танкерами, работают в штатном режиме.