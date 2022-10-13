"Транснефть" не сокращала прокачку нефти в Польшу или ФРГ из-за ЧП с "Дружбой"

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" не сокращала прокачку нефти ни в Польшу, ни в Германию из-за инцидента на польской ветке нефтепровода "Дружба".

"Транспортировку мы не сокращали, у нас идет планово и в Польшу, и в Германию. Не сокращали (прокачку - ИФ), они (трубопроводный оператор Pern - ИФ) справились", - сказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

В среду утром компания Pern сообщила об утечке нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка. Данная ветка служит для доставки нефти в Германию.

Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе участок, по которому в ФРГ транспортируется нефть, доставленная танкерами, работают в штатном режиме.

Ранее в четверг Pern сообщила, что пока не выявила признаков вмешательства третьих лиц в ситуации с "Дружбой". В компании также заявили, что основная часть загрязнения в районе аварии уже устранена.