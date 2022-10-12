Утечка произошла на польском участке трубопровода "Дружба", поставляющем нефть в Германию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Системы автоматизации польского трубопроводного оператора Pern вечером 11 октября обнаружили утечку нефти на трубопроводе "Дружба" на одной из двух ниток западного участка, примерно в 70 км от Плоцка.

"Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений", - сообщила компания.

Остальные элементы инфраструктуры Pern, в том числе участок, по которому в Германию транспортируется нефть, доставленная танкерами, работают в штатном режиме.