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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

ЕК рекомендовала дать Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата на вступление в ЕС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила в среду, что приняла пакет по расширению Европейского союза до 2022 года, а также рекомендовала Совету ЕС предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в союз при соблюдении страной определенных условий.

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"Сегодня Европейская комиссия приняла пакет расширения до 2022 года, в котором содержатся подробная оценка состояния дел и прогресса, достигнутого Западными Балканами и Турцией на их соответствующих путях вступления в Европейский союз, с особым акцентом на осуществление фундаментальных реформ, а также четкие ориентиры в отношении приоритетов предстоящих реформ", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

"Комиссия рекомендует, чтобы Совет предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата при том понимании, что будет предпринят ряд шагов для укрепления демократии, функционирования государственных институтов, верховенства закона, усиления борьбы с коррупцией и организованной преступностью, обеспечения гарантий свободы СМИ и управления миграцией в стране", - сообщается в документе.

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий по проведению реформ и ускорению европейской интеграции Западных Балкан в целом, обещают в Брюсселе.

ЕК Босния и Герцеговина ЕС
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