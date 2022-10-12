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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Путин в Астане обсудит с эмиром Катара Украину и экспорт газа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретится с эмиром Катара Тамимом Аль Тани 13 октября на полях саммита в Астане, там они обсудят сотрудничество в сфере энергетики, а также ситуацию на Украине, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы имеем в виду, что лидеры, конечно, обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества не только в политической, но и торгово-экономической, инвестиционной сферах. Также, конечно, из международной проблематики - это вопросы региональной повестки дня, ситуация на Ближнем Востоке. Несомненно, эмир будет интересоваться нашими оценками ситуации на Украине, и об этом тоже будет разговор", - сказал он.

По его словам, два лидера также обсудят взаимодействие России и Катара в рамках Форума стран-экспортеров газа.

Ушаков добавил, что сотрудничество Москвы и Дохи носит конструктивный и позитивный характер, главы МИД двух стран регулярно встречаются, другие министерства и ведомства поддерживают контакты, функционирует совместная рабочая группа по вопросам подготовки к Чемпионату мира по футболу.

"Катар сейчас принимает эстафету у России, и мы готовы поделиться практическим опытом, соответствующей информацией", - отметил он.

Встреча Путина и эмира Катара будет первой с начала пандемии, поэтому ей придают большое значение, объяснил помощник президента. Последняя встреча лидеров состоялась в июне 2019 года в Душанбе.

11 октября Путин принял в Петербурге президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна. Они обсуждали ситуацию на нефтяном рынке, а также президент ОАЭ сообщил Путину о позиции Украины по ряду вопросов.

ОАЭ Катар Владимир Путин Астана Тамим Аль Тани Юрий Ушаков
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