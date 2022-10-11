Путин заверил, что РФ поддержала решение ОПЕК+ ради стабильности на мировом рынке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Решение ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки направлено на создание стабильности на мировых энергетических рынках, а не на то, чтобы создать кому-то проблемы, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном в Петербурге.

"Я знаю вашу позицию (насчет решения ОПЕК+ - ИФ). Наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было. Мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы", - сказал российский президент.

"Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках с тем, чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно. Чтобы и предложение, и потребление были сбалансированы. При этом мы всегда реагируем на потребности рынка, стараемся сделать это адекватно происходящим событиям", - подчеркнул Путин.

По сведениям CNN, до заседания министров стран ОПЕК+ администрация президента Джо Байдена отговаривала ближневосточных союзников США от голосования за сокращение добычи нефти, чтобы избежать резкого скачка цен. После того, как на заседании было принято решение сократить добычу, Байден заявил, что теперь будет дорожать горючее и другие товары "из-за того, что сделали россияне и саудовцы" (в ОПЕК+).