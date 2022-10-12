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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну

Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти Чехии с 25 октября введут запрет на въезд россиянам с шенгенскими визами, прибывающим из любой другой страны ЕС с туристическими целями, на спортивные или культурные мероприятия, сообщает в среду чешское радио.

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Об этом решении объявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Согласно данным МИД Чехии, до 200 российских граждан каждый день прибывают в Чехию через международные аэропорты.

Страны Балтии и Польша заблокировали доступ туристам из РФ 19 сентября. Власти этих стран считают, что все российские туристы представляют угрозу безопасности. Финляндия закрыла границу для российских туристов 30 сентября.

Чехия Шенген
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