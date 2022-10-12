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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Глава Пентагона подчеркнул необходимость нарастить поставки систем ПВО Украине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Контактная группа по оказанию помощи Украине обсуждала в среду передачу Киеву систем ПВО, артиллерии, включая реактивную, и бронетехники. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Шеф Пентагона Ллойд Остин подчеркнул необходимость нарастить поставки систем ПВО Украине.

"Мы уделяли особое внимание противовоздушной обороне, пушкам и артиллерии, реактивной артиллерии, скоростным танкам, БМП, бронетранспортерам. Также обсуждали обучение в различных сферах, не связанных с применением оружия", - сказал Милли на совместной с Остиным пресс-конференции.

Он пояснил, что данные системы вооружений играют важнейшую роль для украинских военных.

Украина США
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