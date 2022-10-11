Украина получила от Германии первую установку ПВО Iris-T

Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Германия во вторник поставила Украине первую установку ПВО Iris-T, передача техники состоялась неподалеку от польско-украинской границы, сообщает Der Spiegel.

По данным журнала, эту установку Германия первоначально должна была передать в ноябре, а бундесвер еще сам не использует эту систему ПВО.

Кроме того, по планам Украина должна получить еще три установки Iris-T в 2023 году.

Der Spiegel отмечает, что Iris-T способна поражать цели на расстоянии в 40 км и на высоте до 20 км, и ее радиус действия больше, чем у переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, ранее также поставленных Германией на Украину.