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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Четыре тяжелых транспортных самолета США прибыли в Польшу за сутки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Не менее четырех американских тяжелых транспортных самолета прибыли за сутки в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на аэродроме польского города Жешув в 90 км от границы с Украиной совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний Atlas Air и National Airlines, зафрахтованных Пентагоном. Эти самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

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По данным транспортного командования вооруженных сил США, с конца февраля США поставили Украине 142 артиллерийские системы и более 700 тыс. снарядов и ракет к ним.

Из США в Европу было также переброшено 56 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. ПЗРК, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, более 68 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров. В этих целях тяжелые транспортные самолеты совершили около 800 рейсов в Европу. Задействованы были 44 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,8 тыс. трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 75 тыс. тонн вооружений и военной техники.

США Польша Украина
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