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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Ереване утверждают, что договорились с Баку о делимитации границы и мирном договоре до конца года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили сроки заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

"Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года", - заявил Григорян в среду общественному телевидению Армении.

Он напомнил, что граница Армении и Азербайджана была делимитирована в 1929 году. "Осталось прийти к обоюдному согласию, что мы принимаем это за основу, как границу между Арменией и Азербайджаном, принимаем эту границу, застраховываем 29 800 кв. км территории Армении и двигаемся вперед", - отметил он.

Григорян сообщил, что по вопросу механизмов пока нет ясности, но есть понимание, что надо двигаться в этом направлении.

Он также отметил, что обсудил с Гаджиевым полный вывод азербайджанских войск с территории Армении.

"Армения по-прежнему обеспокоена тем, что Азербайджан после мирного договора может использовать предлог недемилитаризованной границы для нападения на Армению, поэтому этот вопрос прояснен", - сказал он.

Встреча в Белом доме Григоряна с Гаджиевым состоялась 28 сентября по инициативе Салливана.

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