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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих военных со стороны Армении

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о периодических обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе минувшей ночью.

"19 октября с 22:35 до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Юхары Шорджа и Юхары Загалы Басаркечарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ) периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

Азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры", добавило ведомство.

Ранее Минобороны Армении сообщило об обстреле позиций армянской армии.

"В ночь на 20 октября, около 00:05, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов по армянским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - говорилось в пресс-релизе.

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Азербайджан Армения Минобороны
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